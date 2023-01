La billetterie en ligne ne demande pas à ses clients s’ils souhaitent « acheter » une assurance. On les « force » plutôt à cocher « oui » ou « non » à la question : « voulez-vous protéger l’achat de votre billet », relate-t-on dans la requête obtenue par La Presse.

La manière dont Ticketmaster vend l’assurance billets à ses clients est « trompeuse et mensongère » selon le cabinet d’avocats LPC qui a déposé une demande d’autorisation d’exercer une action collective.

La billetterie en ligne ne demande pas à ses clients s’ils souhaitent « acheter » une assurance. On les « force » plutôt à cocher « oui » ou « non » à la question : « voulez-vous protéger l’achat de votre billet », relate-t-on dans la requête obtenue par La Presse.

« Il n’y a pas de mention du prix de l’assurance à côté de la case « oui » et le prix n’est jamais ajouté au prix total que les [clients] doivent payer pour leurs billets », ajoute l’avocat Joey Zukran, qui pilote le dossier. Ainsi, la protection semble être offerte gratuitement.

Ticketmaster propose à ses clients une assurance permettant d’obtenir le remboursement de 100 % de ses billets dans certaines circonstances précises.

LPC Avocats rappelle que la Loi sur la protection du consommateur force les commerçants à divulguer le total des sommes qui devront être déboursées par un client. Et que cela doit être fait de manière « manière évidente et intelligible ».

Or, Mathieu Trudelle, qui agit à titre de représentant dans cette affaire, a découvert qu’il avait payé 17,44 $ pour assurer chacun de ses billets des Cowboys Fringants après avoir conclu la transaction, tel que rapporté par La Presse dimanche dernier.

LPC Avocats souhaite que le Tribunal ordonne aux défendeurs de modifier leurs plateformes (site web et application mobile), que les montants facturés aux clients soient remboursés et que ces derniers reçoivent des dommages compensatoires et des dommages punitifs de 200 $.

« On trouve que c’est une façon frauduleuse de vendre un produit alors qu’ils ont la capacité technologique de préciser le prix pour d’autres choses comme le stationnement, par exemple. Je pense que c’est intentionnel. Ils croient que les clients ne s’en rendront pas compte [qu’ils ont acheté une assurance] ou qu’ils ne prendront pas la peine de demander un remboursement », a déclaré l’avocat Joey Zukran à La Presse.

La police d’assurance offerte sur Ticketmaster est souscrite par CUMIS General Insurance Company (membre du groupe de sociétés Co-operators) et administrée par Allianz Global Assistance, un nom commercial enregistré d’AZGA Service Canada Inc. et d’AZGA Insurance Agency Canada Ltd. Toutes ces entreprises sont visées par le recours judiciaire.

Allianz Global Assistance offre aussi de l’assurance billets sur le site d’Air Canada, rapporte Me Zukran, et dans ce cas, les prix sont affichés correctement. Il s’agit, à son avis, de la preuve que cette entreprise est capable de bien faire les choses.