Le repositionnement de Transat A. T. vers Montréal et l’est du Canada entraînera la fermeture de la base d’Air Transat à l’aéroport de Vancouver le 30 juin, provoquant au passage l’abolition de 200 postes d’agents de bord.

Cette nouvelle a été communiquée mercredi par l’entremise d’une note interne que La Presse a pu consulter. Une base permet à un transporteur aérien de compter sur du personnel navigant sur place de manière permanente.

« Nous continuerons à opérer le même programme de vols pour le moment, mais nos vols seront opérés par nos deux équipes principales basées à Montréal et Toronto, où nous avons une forte empreinte historique et commerciale », est-il écrit.

La missive souligne que la décision a été « très difficile à prendre » compte tenu de « l’ancienneté et la loyauté du personnel de la base de Vancouver ». Sur une base volontaire, les salariés concernés pourront être transférés à Montréal ou Toronto.

Pour le Syndicat de la fonction publique (SCFP), qui représente la vaste majorité des agents de bord au pays, ce scénario atténue « quelque peu » la « très mauvaise nouvelle » qui a été annoncée mercredi. Ce ne sont pas tous les salariés qui pourront plier bagage, prévient Dominic Levasseur, président de la composante Air Transat du SCFP.

« Une bonne partie des employés comptent plus de 15 ans d’ancienneté, souligne-t-il. Se relocaliser quand on a une famille et des enfants, ce n’est pas facile. Nous négocions pour obtenir les meilleures conditions possible pour les personnes qui iront à Montréal et Toronto parce que nous en avons besoin. »

Dans sa note interne, le voyagiste québécois assure que la décision ne « vise aucunement à réduire » le « nombre d’employés au Canada, mais à le maintenir ». Établie à Montréal, la compagnie affirme qu’elle souhaite regrouper ses équipages sur deux bases principales.

Aux commandes de Transat A. T. depuis juin 2021, la présidente et cheffe de la direction, Annick Guérard, s’affaire à recentrer le voyagiste. Celui-ci mise davantage sur l’est du Canada – le Québec, l’Ontario et les Maritimes – et sur des vols à destination des États-Unis.

L’entreprise a également conclu des alliances avec des transporteurs comme WestJet et Porter Airlines. L’objectif consiste à mettre les réseaux en complémentarité.

À la Bourse de Toronto, mercredi, l’action de Transat A. T. a clôturé à 3,39 $, en recul de trois cents, ou 0,9 %.