Le fournisseur montréalais de solutions de paiement électronique Nuvei s’apprête à acquérir un concurrent basé à Atlanta, Paya, pour un montant global estimé à 1,3 milliard US.

L’acquisition de Paya se fera au prix de 9,75 $ US par action, a annoncé l’entreprise montréalaise par communiqué ce lundi matin, ce qui représente une prime de 25 % sur le prix de fermeture vendredi dernier, et de 30 % sur le prix moyen des 90 derniers jours. Elle sera financée par une combinaison d’une nouvelle garantie de crédit de 600 millions US, des garanties de crédit déjà existantes et de liquidités dont dispose Nuvei.

« La transaction proposée va combiner deux plateformes de paiement, axées sur la forte croissance, le développement technologique et la culture axée sur la personne, a déclaré par communiqué Philip Fayer, PDG de Nuvei. Elle va accélérer notre stratégie de paiement intégré et diversifier notre entreprise dans des verticaux clés non cycliques à fort potentiel. »

Transaction contestée

Avec Paya, Nuvei met la main sur une plus petite entreprise au profil qui lui est similaire. Les 300 employés de la firme basée à Atlanta, en Géorgie aux États-Unis, gèrent une plateforme de paiement essentiellement utilisée par des entreprises (35 % des revenus), ainsi que dans les domaines de la santé, de l’éducation et des organismes publics. L’entreprise enregistrée au NASDAQ a rapporté des revenus de 277 millions US au troisième trimestre de 2022, pour un bénéfice net de 9 millions US. En comparaison, Nuvei, 1600 employés et dont le profil de la clientèle est sensiblement le même, a eu des revenus de 835 millions US durant le même trimestre, pour un bénéfice net de 65 millions US.

La transaction, qui a reçu l’approbation des deux conseils de direction et qu’on prévoit boucler durant le premier trimestre de 2023, est dénoncée par une firme d’avocats spécialisés dans la défense des droits des actionnaires, Ademi LLP. Le cabinet basé à Milwaukee estime que les perspectives de croissance de Paya sont « excellentes » et que le prix offert de 9,75 $ US par action « limite déraisonnablement les enchères concurrentes pour Paya en imposant une pénalité significative » si l’entreprise d’Atlanta accepte une offre supérieure. Paya devra débourser 38 millions US dans un tel scénario, annonce-t-on dans le communiqué de Nuvei.

À son entrée à la Bourse de Toronto en septembre 2020, Nuvei avait dépassé toutes les attentes, son action prenant 30 % de valeur en une journée et donnant à l’entreprise une valorisation de 5,7 milliards. De 46,15 $ le premier jour, l’action a constamment grimpé jusqu’à atteindre un sommet de 171,78 $ le 17 septembre 2021. Elle a cependant continuellement baissé depuis le printemps dernier et s’échangeait à 37,99 $ au moment où ces lignes étaient écrites.

En 2019, l’entreprise montréalaise avait procédé à une première acquisition d’envergure en déboursant 899 millions US pour mettre la main sur la britannique SafeCharge.