(Montréal) La mine de lithium de La Corne en Abitibi-Témiscamingue a obtenu l’appui d’un important acteur de l’industrie de la voiture électrique. Par le biais d’un partenaire, la mine détenue par Sayona Québec fournira du spodumène à Tesla.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

L’actionnaire et partenaire de Sayona Québec, Piedmont Lithium, a annoncé, plus tôt cette semaine, qu’elle avait apporté un amendement à son contrat d’approvisionnement avec Tesla pour préciser que les livraisons de spodumène proviendront des installations de Sayona Québec à la mine de La Corne.

« L’industrie du véhicule électrique et des batteries a changé depuis 2020 et cette entente reflète l’importance, et la demande croissante, pour une chaîne d’approvisionnement de lithium nord-américaine, a commenté le président et chef de la direction de Piedmont, Keith Phillips, dans un communiqué. L’entente fait en sorte que cette ressource critique provenant du Québec reste en Amérique du Nord. »

Piedmont s’est engagé à livrer environ 125 000 tonnes métriques de concentré de spodumène à Tesla entre la deuxième moitié de l’année 2023 et la fin de l’année 2025.

En juin, Piedmont avait conclu une entente avec Sayona en vue d’acheter la quantité la plus élevée entre 113 000 tonnes de spodumène ou 50 % de la production de la mine de La Corne.

L’entente permet ainsi d’offrir à Piedmont une source d’approvisionnement pour son contrat avec Tesla tandis que son projet de mine en Caroline du Nord a pris du retard en raison de l’opposition citoyenne qu’il suscite. Ces délais ont amené l’entreprise à se tourner vers le Québec.

La production à la mine de La Corne est prévue pour le début de cette année et les premières livraisons commerciales devraient avoir lieu au troisième trimestre, soit entre juillet et septembre.

Piedmont possède 25 % de Sayona Québec, la participation majoritaire restante de 75 % étant détenue par l’entreprise australienne Sayona Mining.