Hexo annonce une perte de 52,1 millions et regroupe ses actions

(Gatineau) Hexo a affiché vendredi une perte nette du 2e trimestre de 52,1 millions, le producteur de cannabis s’étant débarrassé de produits non rentables et ayant imposé un régime minceur à ses activités.

La Presse Canadienne

La perte de l’entreprise de Gatineau se comparait à une perte nette de plus de 116,9 millions pour la même période l’an dernier.

Pour le trimestre clos le 31 octobre, la perte nette par action de Hexo s’est établie à 9 cents, en regard d’une perte de 46 cents par action pour le même trimestre l’année dernière.

Les revenus nets du trimestre ont totalisé 35,8 millions, comparativement à ceux de 50,2 millions du deuxième trimestre de l’an dernier.

Hexo a annoncé plus tôt cette semaine que ses actions seraient fusionnées dans une proportion de 14 pour 1. Ce regroupement devrait avoir lieu autour du 19 décembre et affectera les inscriptions de l’entreprise à la Bourse de Toronto et à celle du NASDAQ.