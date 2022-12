SAQ : hausse du bénéfice et des ventes

(Montréal) La Société des alcools du Québec a affiché vendredi un bénéfice net en hausse de 3,8 % pour son deuxième trimestre, alors que ses ventes ont progressé de 2,5 % par rapport à la même période l’an dernier.

La Presse Canadienne

La société d’État a dégagé un bénéfice net de 350,4 millions au cours du trimestre clos le 10 septembre, ce qui se comparait à un excédent de 337,7 millions pour le même trimestre un an plus tôt.

Les revenus de la SAQ se sont chiffrés à 951,4 millions au plus récent trimestre, par rapport au chiffre d’affaires de 928,1 millions du deuxième trimestre précédent. Exprimées en volume, ces ventes ont atteint 55,9 millions de litres, comparativement à 55,8 millions de litres l’an dernier – une croissance de 0,2 %.

Les consommateurs ont semblé renouer avec leurs habitudes prépandémiques au cours du deuxième trimestre. La reprise des activités des restaurants et des bars a fait grimper les ventes auprès de ce secteur, pendant que les ventes en succursale ont diminué.

En outre, la valeur du panier d’achats moyen des consommateurs a diminué à 64,51 $ au deuxième trimestre, montrant un recul de 2 % par rapport à celle de 65,84 $ de la même période un an plus tôt. Les consommateurs se sont présentés plus souvent en succursale, faisant croître l’achalandage de 1,1 %, mais faisaient des achats de moindre valeur lors de ces visites.

Les ventes en ligne ont pour leur part diminué de 17,3 % sur un an, atteignant 17,7 millions au plus récent trimestre. Elles représentaient ainsi 2,5 % des ventes totales réalisées auprès des consommateurs.

Le prix de vente moyen au litre a augmenté à 19,99 $ au deuxième trimestre, comparativement à 19,56 $ pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. Les ventes de ce trimestre ont notamment profité de l’entrée en vigueur, en mai, d’une hausse de prix moyenne de 3,7 % sur 2550 produits.

La SAQ a aussi imposé en novembre une nouvelle augmentation de prix moyenne de 2,4 % à 1458 produits.

Les charges nettes de la SAQ ont augmenté de 2,2 % au deuxième trimestre, mais leur ratio en fonction des ventes a reculé à 13,9 %, alors qu’il s’était établi à 14,0 % un an plus tôt.

D’autre part, les ventes de produits du Québec ont grimpé de 10,4 % sur un an pour atteindre 146,7 millions au plus récent trimestre, représentant 20,7 % des ventes effectuées auprès des consommateurs. La SAQ a notamment attribué cette progression à ses stratégies consistant à mettre de l’avant les produits de la province.