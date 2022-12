La production des sables bitumineux est prévue entre 582 000 et 642 000 barils par jour.

(Calgary) Cenovus Energy affirme que son budget de dépenses en immobilisations totalisera entre 4,0 milliards et 4,5 milliards en 2023, dont environ 2,8 milliards en réinvestissement de maintien.

La Presse Canadienne

Selon l’entreprise établie à Calgary, entre 1,2 milliard et 1,7 milliard seront dépensés pour l’optimisation et la croissance, y compris pour la construction du projet West White Rose, pour l’optimisation de ses actifs de sables bitumineux et pour des occasions dans ses activités en aval.

Cenovus a indiqué mardi s’attendre à une production totale en amont équivalent à entre 800 000 et 840 000 barils de pétrole par jour l’année prochaine, ce qui représenterait une augmentation d’une année à l’autre de plus de 3 %.

La production des sables bitumineux est prévue entre 582 000 et 642 000 barils par jour, tandis que la production de pétrole conventionnel devrait s’établir entre 125 000 et 140 000 barils d’équivalent pétrole par jour, incluant environ 570 millions de pieds cubes par jour de gaz naturel.

La production totale de pétrole en mer devrait se situer dans une fourchette de 65 000 à 78 000 barils d’équivalent pétrole par jour.

Le débit total de brut en aval devrait augmenter de près de 28 % pour se situer entre 610 000 et 660 000 barils par jour en raison d’une diminution des travaux prévus aux installations par rapport à 2022.