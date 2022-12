Avant d’être repêchée par Verizon, Manon Brouillette avait passé 14 ans chez Vidéotron, où elle a été présidente et cheffe de la direction de 2014 à 2018.

Moins d’un an après son entrée en fonction, la Québécoise Manon Brouillette a quitté son poste de vice-présidente et chef de la direction de Verizon Consumers Group, la plus importante division du géant américain des communications.

Mme Brouillette avait le mandat de développer des expériences 5G et de continuer la transformation de Verizon en entreprise technologique, dans cette division créée en 2019. C’est le président et chef de la direction de Verizon, Hans Vestberg, qui a repris les responsabilités de Manon Brouillette, a fait savoir l’entreprise lundi.

Avant d’être repêchée par Verizon, dont le siège social est à New York, Manon Brouillette avait passé 14 ans chez Vidéotron, où elle a été présidente et cheffe de la direction de 2014 à 2018.