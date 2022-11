Avec cette acquisition, Desjardins améliore son positionnement en distribution indépendante avec plus de 2 milliards de dollars de primes d’assurance vie et 43 milliards en actif sous gestion, réparti dans des fonds communs, des fonds distincts et des valeurs mobilières.

Le Mouvement Desjardins étend ses activités au pays avec l’acquisition de l’ensemble des activités en gestion de patrimoine appartenant au Guardian Capital Group, un fournisseur torontois de services financiers dont les actions sont inscrites à la Bourse de Toronto.

Cette transaction évaluée à 750 millions de dollars comprend trois filiales, c’est-à-dire les activités de distribution en assurance, en fonds communs de placement et en valeurs mobilières de Guardian.

Desjardins acquiert ainsi un réseau de 5000 conseillers au pays travaillant dans la distribution indépendante de produits d’assurance et d’épargne individuelle.

« Valeur stratégique »

Avec cette acquisition, Desjardins améliore son positionnement en distribution indépendante, avec plus de 2 milliards de dollars de primes d’assurance vie en vigueur et 43 milliards en actif sous gestion, réparti dans des fonds communs, des fonds distincts et des valeurs mobilières.

La force de vente combinée des deux organisations dépassera 7000 conseillers indépendants à travers le Canada.

Les investisseurs et actionnaires de Guardian semblent avoir apprécié la transaction. L’action de Guardian a bondi de 30 % mercredi à Toronto. L’analyste Nik Priebe, de la CIBC, estime que Desjardins paie un multiple de 17 fois le bénéfice d’exploitation puisque cet expert évalue à 44 millions le bénéfice d’exploitation généré par les activités visées par la transaction.

« Au-delà du prix payé, il y a la valeur stratégique », commente en entrevue le grand patron du Mouvement Desjardins, Guy Cormier.

Diversification des revenus

« On va diversifier nos revenus à l’extérieur du Québec. On veut prendre encore plus de place en assurances à travers le Canada. On achète une entreprise qui est numéro un en distribution au Canada. »

Il rappelle que depuis son arrivée à la barre de Desjardins, il souhaite que l’organisation prenne de l’expansion au pays en assurances de dommages et en distribution d’assurance vie et gestion de patrimoine. « Nous avions identifié des cibles depuis longtemps avec lesquelles nous entretenions des relations et des discussions », souligne Guy Cormier.

Le dirigeant ajoute qu’il y a d’autres cibles potentielles dans sa ligne de mire.

La clôture de la transaction annoncée devrait être officialisée au premier trimestre de 2023 sous réserve des approbations réglementaires requises. Desjardins prévoit exploiter les trois filiales acquises auprès de Guardian comme des entités autonomes et compte maintenir en place l’équipe de direction et le personnel.