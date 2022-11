PHOTO DAN RIEDLHUBER, ARCHIVES REUTERS

Canadian Natural a indiqué que sa cible de production pour 2023 consistait en environ 44 % de pétrole léger de grande valeur et de pétrole brut synthétique, 29 % de bitume et de pétrole brut lourd et 27 % de gaz naturel, pour le point milieu de sa fourchette de prévisions.