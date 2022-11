(Toronto) La Banque Scotia a subi au quatrième trimestre de l’exercice 2022 un recul de son bénéfice net par rapport à celui relevé un an plus tôt.

La Presse Canadienne

Il est passé de 2,559 milliards à 2,093 milliards. Le bénéfice dilué par action a lui aussi fléchi pendant la même période, de 1,97 $ à 1,63 $.

Le bénéfice net ajusté est passé de 2,716 milliards, ou 2,10 $ par action ajustée, à 2,615 milliards, ou 2,06 $ par action ajustée.

La direction de la Banque Scotia fait remarquer que le bénéfice net du plus récent trimestre comprend des éléments d’ajustement de 504 millions, dont une perte de 340 millions principalement liée au change découlant de la vente de participations dans des sociétés associées au Vénézuela et en Thaïlande ainsi que de la réduction d’activités en Inde et en Malaisie.

D’autre part, la Banque Scotia a affiché un bénéfice net de 10 174 milliards pour l’ensemble de l’exercice 2022, comparativement à un bénéfice net de 9,955 milliards en 2021. Le bénéfice par action est passé de 7,70 $ à à 8,02 $ pendant la même période alors que le bénéfice net ajusté a augmenté, passant de 10 169 milliards à 10 749 milliards.

Le président et chef de la direction de la Banque Scotia, Brian Porter, affirme que malgré le contexte opérationnel incertain et volatil, chacun des quatre secteurs d’activité a fortement contribué au rendement consolidé pour l’exercice.

Entreprise citée dans cette dépêche : Banque Scotia (TSX : BNS)