La Banque Royale s’est entendue avec la banque HSBC pour acquérir ses activités canadiennes au prix de 13,5 milliards de dollars.

La transaction est assujettie à l’approbation des autorités gouvernementales et réglementaires et la clôture de l’opération est attendue d’ici la fin de l’an prochain.

Cette annonce survient alors que les six grandes banques canadiennes publient cette semaine leur performance de fin d’exercice.

« La HSBC Canada permet d’ajouter une clientèle et des activités complémentaires sur le marché que nous connaissons le mieux et où nous pouvons offrir des rendements élevés et apporter de la valeur à nos clients », commente le PDG de la Royale Dave McKay.

« Cette opération nous permet également de nous positionner comme banque de choix des clients commerciaux ayant des besoins internationaux, des nouveaux arrivants au Canada et des clients aisés qui ont besoin de capacités bancaires et de gestion de patrimoine à l’échelle mondiale. Elle va nous aider à mieux répondre aux besoins des clients du monde entier qui souhaitent investir et croître au Canada. »

Le prix d’achat représente un multiple de 9,4x du bénéfice ajusté estimatif de HSBC Canada pour 2024 qui s’élève à 1,4 milliard dans l’hypothèse de synergies de coûts entièrement réalisées.

HSBC Canada compte 134 milliards de dollars d’actifs, 130 succursales et 4200 employés équivalent temps plein, dont 450 au Québec.

HSBC Canada se présente comme la septième banque en importance au pays et a généré des profits de plus de 200 millions durant les mois de juillet, août et septembre.