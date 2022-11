(Toronto) Restaurant Brands International fera croître deux de ses plus grandes marques de restauration rapide en Europe de l’Est par l’entremise d’une filiale de l’opérateur de restauration McWin.

La Presse Canadienne

Selon Restaurant Brands, la plateforme Rex Concepts CEE, récemment lancée par McWin, a acquis une franchise principale et des droits de développement pour procéder à une expansion de Burger King en République tchèque, en Pologne et en Roumanie et pour introduire Popeyes en République tchèque et en Pologne.

Restaurant Brands affirme que McWin prévoit d’ouvrir 600 restaurants dans les trois pays au cours des 10 prochaines années.

Le président international de Restaurant Brands, David Shear, a indiqué que la société était convaincue que la solide expérience de McWin dans le développement d’entreprises mènerait à une réussite de l’expansion des deux marques en Europe de l’Est.

Henry McGovern, cofondateur de la société d’investissement privé McWin, affirme que la société voit d’importantes occasions de croissance pour les marques de la région.

Selon lui, après l’acquisition de BK SEE Poland S. A. par la société en août, l’accord de franchise principale et de développement avec Restaurant Brands est le deuxième investissement réalisé par l’intermédiaire de son McWin Restaurant Fund.

L’accord « démontre notre engagement à aider les marques à atteindre le niveau supérieur avec l’excellence opérationnelle alors que nous débloquons une valeur durable à long terme pour les clients, les employés, les communautés et les économies locales où nous sommes en activité », a affirmé M. McGovern dans un communiqué.