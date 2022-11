Les principales catégories de produits vendus étaient les vêtements et les accessoires, suivis de la santé et de la beauté, et de la maison et du jardin.

(Ottawa) Les ventes sur la plateforme de commerce électronique Shopify ont franchi un nouveau record pour le Vendredi fou, puisqu’elles ont augmenté de 17 % par rapport à il y a un an.

La Presse Canadienne

Les ventes depuis le début du Vendredi fou en Nouvelle-Zélande jusqu’à la fin de la période en Californie ont totalisé 3,36 milliards US, indique la société dont le siège est à Ottawa.

Lors des pics de ventes, l’entreprise indique que les commerçants ont réalisé un total de 3,5 millions US de ventes par minute.

Les principales catégories de produits vendus étaient les vêtements et les accessoires, suivis de la santé et de la beauté, et de la maison et du jardin.

Les pays — et les villes — à partir desquels les acheteurs ont fait les ventes les plus importantes ont été les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada.

Shopify fournit des outils de commerce électronique pour les entreprises dans plus de 175 pays.

