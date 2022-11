Panne informatique

Service rétabli dans les pharmacies Jean Coutu et Brunet

Le service est en voie d’être rétabli dans les pharmacies Jean Coutu et Brunet, assure Metro, l’entreprise propriétaire de ces chaînes. Un « bris d’équipement » a causé une panne informatique et la suspension des ventes et des services d’ordonnance dans toutes les succursales pendant plusieurs heures, jeudi.