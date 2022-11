Service rétabli dans les pharmacies Jean Coutu et Brunet

Le service est en voie d’être rétabli dans les pharmacies Jean Coutu et Brunet, assure Metro, l’entreprise propriétaire de ces chaînes. Un « bris d’équipement » a causé une panne informatique et la suspension des ventes et des services d’ordonnance dans toutes les succursales pendant plusieurs heures, jeudi.

« Le service est revenu dans nos réseaux et la situation se stabilise, dit Marie-Claude Bacon, vice-présidente aux affaires publiques chez Metro. Pour les demandes qui ne sont pas urgentes aujourd’hui, ce serait apprécié que les patients attendent à demain. »

Elle précise que la panne a commencé dès l’ouverture des pharmacies jeudi matin. « La déconnexion a été constatée à 8 h. » Le problème a affecté deux systèmes au cœur des services qu’offrent les deux chaînes : celui des ordonnances et celui des caisses pour les paiements.

« Il s’agit d’un bris de lien internet qui a causé des enjeux réseautiques et de relève au centre de données, explique Marie-Claude Bacon. Ça a empêché de traiter les prescriptions et les paiements. »

Elle assure que la panne n’a rien à voir avec l’autre problème informatique qu’avaient déjà connu les pharmacies Jean Coutu et Brunet à la fin du mois de septembre. « Ce n’était pas un bris physique, ce n’était pas la même nature de problème », dit-elle, sans donner de détails.

Le problème affectait alors le système de caisse. Comme aujourd’hui, Metro assurait en septembre que la panne n’avait rien à voir avec un quelconque cyberincident.