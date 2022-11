(Laval) Le géant canadien des dépanneurs Alimentation Couche-Tard a annoncé mardi que ses bénéfices pour le deuxième trimestre clos le 9 octobre étaient en hausse de 16,6 %.

La Presse Canadienne

Le bénéfice net pour le trimestre s’est élevé à 810,4 millions US, ou 79 cents par action, contre 694,8 millions ou 65 cents par action un an plus tôt.

L’entreprise québécoise affirme que ses revenus totaux se sont établis à 16,9 milliards, en hausse de 18,7 % par rapport à l’an dernier.

Cela s’explique en grande partie par une augmentation de 24,3 % des revenus du carburant pour le transport routier en raison de la hausse des prix de l’essence, tandis que les revenus des marchandises et des services ont grimpé de 2,3 %.

Les revenus de marchandises des magasins comparables ont augmenté aux États-Unis, en Europe et dans d’autres régions, mais ont diminué au Canada, a indiqué la société.

Le président et chef de la direction de Couche-Tard, Brian Hannasch, a indiqué que la société a mis à l’essai son nouveau programme de fidélisation aux États-Unis et un nouveau concept à plusieurs niveaux en Europe, et se prépare à étendre ces projets-pilotes au cours des prochains trimestres.