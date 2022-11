En confiant le redressement financier de Groupe Sélection à ses prêteurs, le juge Michel Pinsonnault va à l’encontre des « objectifs fondamentaux » de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC), plaide le géant des résidences pour aînés (RPA), qui demande à la Cour d’appel du Québec d’infirmer la décision du magistrat.

Dans sa demande de permission d’en appeler, déposée mardi, l’entreprise, qui souhaite être aux commandes de sa propre restructuration, identifie cinq éléments, où, à son avis, le juge Pinsonnault a erré.

« Long de 177 paragraphes, le jugement de première instance ne fait pourtant référence à aucun article de la LACC et à aucune jurisprudence que ce soit et contient plusieurs erreurs de droit, de même que des erreurs mixtes de faits et de droit qui sont déterminantes dans le cadre du présent dossier », peut-on lire.

Dans cette affaire, Sélection et le syndicat bancaire, à qui l’entreprise doit 272 millions, se disputent le contrôle du redressement financier qui s’effectuera en vertu de la LACC. Les créanciers affirment avoir perdu complètement confiance à l’endroit de la société - en situation de défaillance - ainsi que de son fondateur et président Réal Bouclin.

Lundi, le magistrat s’était tourné vers la proposition du syndicat bancaire. La désorganisation financière de la compagnie ainsi que l’absence de M. Bouclin aux audiences entourant l’avenir de la compagnie qu’il a fondé avaient pesé dans la balance.

Selon les avocats de Sélection, l’ordonnance initiale de la veille fait fi des « principes » et « objectifs fondamentaux de la LACC », soit de permettre à une entité qui demande la protection de ses créanciers de se restructurer.

« Les ordonnances […] dépassent largement ce qui est raisonnablement nécessaire pour éviter la liquidation immédiate d’une compagnie insolvable », est-il écrit.

En retenant le contrôleur PricewaterhouseCoopers (PwC), le contrôleur suggéré par le syndicat bancaire, le juge Pinsonnault a pris une décision qu’on ne voit pas tous les jours. Généralement, le choix du contrôleur proposé par l’entreprise qui se tourne vers la LACC est entériné par le tribunal, sauf circonstances exceptionnelles.

D’après Sélection, en permettant à PwC d’être un « super contrôleur », le juge confie au cabinet des pouvoirs « qui sont pratiquement les mêmes que ceux normalement octroyés à un séquestre intérimaire » avec des pouvoirs accrus.