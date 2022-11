Entente Rogers-Shaw

Les personnes à faible revenu davantage affectées, craint un expert

(Ottawa) Les familles de Rogers Communications et de Shaw Communications seraient les grandes gagnantes si la proposition de fusion de 26 milliards entre les deux entreprises devait voir le jour, et les Canadiens à faible revenu seraient encore plus laissés pour compte, a fait valoir vendredi un professeur d’économie.