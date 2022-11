Le Groupe Sélection détient, en tout ou en partie, et exploite un réseau de 48 RPA au Québec, auquel s’ajoutent sept tours de logements locatifs traditionnels en opération ou en construction et une quinzaine de projets en développement.

En sérieuses difficultés financières, l’un des plus importants constructeurs-propriétaires et gestionnaires de résidences pour personnes âgées (RPA) du Québec s’adresse au tribunal pour bénéficier de la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

André Dubuc La Presse

Les déboires de Sélection constituent le dossier de redressement financier le plus important dans l’hébergement des aînés depuis la faillite de Groupe Melior en 2009.

Le Groupe Sélection détient, en tout ou en partie, et exploite un réseau de 48 RPA au Québec, auquel s’ajoutent sept tours de logements locatifs traditionnels en opération ou en construction et une quinzaine de projets en développement. Il emploie 3000 employés servant les occupants des quelque 14 000 unités d’habitation du Groupe Sélection.

La valeur marchande de ses immeubles est estimée à plus de 3 milliards et la valeur de l’avoir détenue dans ces biens est estimée à plus de 1,3 milliard. La part du Groupe Sélection est estimée à approximativement 410 millions.

Dans sa requête, Sélection reconnaît qu’il manque de liquidités – une situation temporaire, selon elle. La société blâme la pandémie de COVID-19 et ses effets négatifs sur la popularité des RPA, l’inflation et la hausse des taux d’intérêt pour ses problèmes financiers.

Dans le but de renflouer ses coffres, Sélection a récemment confié la mise en vente d’immeubles à la Financière Banque Nationale et la Banque TD, sans succès.

C’est un prêt de 260 millions qui pose principalement problème, selon les allégations de Sélection dans sa requête. Le syndicat bancaire est formé de la Banque Nationale, la CIBC, Desjardins, la Banque TD, BMO, HSBC, Briva Finance et Fiera.

À bout de patience de ne pas se faire payer, le syndicat bancaire a décidé de rappeler leur prêt, déclenchant une cascade de problèmes pour Sélection.

« […] la plupart des sociétés faisant partie du Groupe Sélection n’ont plus les liquidités nécessaires pour opérer dans le cours normal des affaires, et, par conséquent, les activités de développement et de construction de Groupe Sélection sont paralysées ou fonctionnent à une cadence réduite, entraînant ainsi une baisse de revenus significative pour le Groupe Sélection », lit-on dans la requête du demandeur.

L’endettement de Sélection ne se limite pas à ce prêt de 260 millions. Ses résidences sont hypothéquées à hauteur de 2 milliards, incluant une somme 925 millions attribuable aux sociétés du Groupe Sélection. De plus, la société doit 118 millions à des fournisseurs et des créanciers ordinaires en date du 30 juin 2022.

Dans le cadre des procédures en vertu de la LACC, Sélection propose FTI Consulting comme contrôleur et une société dirigée par Yanick Blanchard comme chef de la restructuration. L’homme d’affaires bien connu Herbert Black se propose d’agir comme prêteur temporaire jusqu’à 60 millions.