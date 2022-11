Éric Boivin (à gauche), vice-président de Packmat Électrique, et Hugo Marsan, président de l’entreprise

La rareté des camions diesel pendant la pandémie a été l’élément déclencheur d’un important virage chez Packmat Equipment, spécialisée dans la fabrication d’équipement de compaction. Et si le processus était entièrement électrifié ? Après environ une année de travail, l’entreprise est prête à accélérer le déploiement de son innovation.

Julien Arsenault La Presse

Ce compacteur à déchets mobile 100 % électrique est le fruit d’une collaboration avec la Compagnie électrique Lion. C’est sur le châssis d’un camion électrique du constructeur québécois que se retrouve le compacteur — un bras télescopique équipé d’un rouleau de compaction de trois tonnes.

Le véhicule sera officiellement présenté ce lundi, à Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie, dans les locaux de l'entreprise.

Économie d’énergie et de coûts

« Nous aurions pu prendre un compacteur hydraulique et l’installer sur un camion Lion, mais ce système aurait consommé beaucoup plus d’énergie, explique à La Presse le président de Packmat Equipment, Hugo Marsan. On a repensé le système pour avoir quelque chose d’unique. »

Pourquoi des centres de tri, des entreprises de construction, des entrepreneurs et d’autres utilisateurs de conteneurs à déchets se tournent-ils vers les services mobiles de compaction ? Essentiellement pour gagner de l’espace dans les boîtes métalliques, ce qui leur permet de réduire leurs coûts.

« Quand le conteneur est plein, si on demande un remplacement, cela peut coûter entre 600 $ et 900 $, affirme M. Marsan. On exige 150 $ pour le service de compaction. En moyenne, on permet à nos clients de sauver une rotation de conteneur en faisant appel à nous. »

Packmat Equipment a été fondée en 2019 à la suite d’une collaboration entre l’entreprise française Packmat Systèmes et la société québécoise Xpak Industries. Une cinquantaine d’unités hydrauliques avaient été installées sur des camions alimentés au diesel au cours des trois dernières années avant d’être acheminées à des clients situés des deux côtés de la frontière.

Puis, la crise sanitaire a changé la donne.

« Il y a eu une pénurie de châssis avec la COVID-19 et les problèmes de semiconducteurs, raconte M. Marsan. On a voulu contourner cela. Nous voulions installer le compacteur sur une remorque et nous nous sommes rendu compte que Lion pouvait fournir des camions. »

Deux options

Packmat Equipment agit à la fois comme fabricant et fournisseur. L’entreprise exploite un parc de cinq compacteurs mobiles — cinq camions diesel et deux alimentés à l’électricité — qui offrent des services à plus de 300 clients.

L’autonomie d’un camion est estimée à 210 kilomètres et il est possible d’effectuer quotidiennement 25 compactions. M. Marsan affirme que des châssis ont déjà été commandés à Lion aux États-Unis. Des livraisons sont prévues au sud de la frontière l’an prochain, selon ce dernier.

Pour Lion, ce partenariat avec Packmat Equipment est semblable à des ententes annoncées ces dernières années avec des entreprises comme Fourgon Transit (fourgons de livraison) et Boivin Évolution (bennes électriques). Il permet au constructeur québécois de camions et autobus électriques de stimuler ses ventes.

L’entreprise établie à Saint-Jérôme a néanmoins eu du pain sur la planche pour s’assurer de faciliter la tâche aux utilisateurs.

« On a travaillé fort pour s’assurer que l’équipement qui est installé soit en mesure d’être alimenté par le bloc-batterie du camion, explique le président et chef de la direction de Lion, Marc Bédard. Chez des concurrents, ce n’est pas intégré. Cela veut dire qu’il faut deux bornes pour recharger parce que les systèmes sont indépendants. On voulait éviter cela. »

Grâce aux subventions de Québec et d’Ottawa, le prix d’un Lion6 est équivalent à celui d’un camion au diesel. Le compacteur électrique se vend aux alentours de 200 000 $, tandis que la version hydraulique est affichée à 175 000 $, selon M. Marsan.