Connu pour ses armoires de cuisine haut de gamme, le fabricant québécois Groupe Miralis annonce l’ouverture prochaine de deux nouvelles usines robotisées et automatisées dans le but de doubler sa production, tout en minimisant en partie les impacts de la pénurie de main-d’œuvre. Valeur de l’investissement : 45 millions de dollars.

Nathaëlle Morissette La Presse

« Ce projet permet à Miralis d’entrer officiellement dans l’industrie 4,0 et d’atteindre un niveau assez unique en Amérique du Nord », a mentionné en entrevue téléphonique, lundi, le PDG de Miralis, Daniel Drapeau, quelques heures avant que l’entreprise fasse l’annonce officielle de cet investissement rendu possible grâce à la participation de sept partenaires financiers dont le gouvernement du Québec, Investissement Québec, BDC, les Fonds régionaux de solidarité FTQ — Bas-Saint-Laurent, M. R. Capital et Investissements inc. et Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC).

« (Avec l’automatisation), on souhaite inspirer d’autres fabricants parce qu’on croit c’est ce qu’il faut faire pour garder le secteur manufacturier au Québec. »

Ainsi, l’entreprise, située à Saint-Anaclet-de-Lessard près de Rimouski, qui se spécialise dans la fabrication haut de gamme d’armoires de cuisine, de mobiliers suspendus et d’îlots, ouvrira une nouvelle usine juste à côté de celle déjà en activité. Une autre installation est également en cours de construction à Québec.

« Cette usine va probablement être la plus avancée dans notre domaine en Amérique du Nord, soutient Daniel Drapeau en faisant référence à la nouvelle usine de Saint-Anaclet. Miralis y développera une toute nouvelle collection où on intégrera de l’éclairage dans les tiroirs et les armoires. Celle de Québec permettra pour sa part à l’entreprise de se lancer dans la fabrication de comptoirs en transformant de la pierre sintérisée. Les deux usines seront opérationnelles au cours de l’année 2023.