(Longueuil) L’entreprise québécoise Héroux-Devtek rapporte que son résultat net au troisième trimestre de l’exercice financier en cours s’est établi à 4,799 millions, en baisse par rapport à celui de 7,51 millions rapporté un an plus tôt.

La Presse Canadienne

Pendant la même période, le résultat net ajusté du fabricant de produits aérospatiaux et de trains d’atterrissage a lui aussi reculé, de 7,51 millions à 3,58 millions.

Héroux-Devtek a réalisé au trimestre qui a pris fin le 30 septembre dernier des ventes de 132,7 millions, stables par rapport à celles d’il y a un an qui avaient été de 131,3 millions.

Les ventes du secteur civil ont augmenté de 10,7 % pour s’établir à 41,3 millions, en raison de l’augmentation des livraisons dans le cadre des programmes Embraer Praetor et Boeing 777, tandis que celles du secteur de la défense ont reculé de 2,8 % à 91,4 millions. Héroux-Devtek signale que le recul a été en partie contrebalancé par l’accélération des livraisons dans le cadre du programme F-18 de Boeing.

Le président et chef de la direction de Héroux-Devtek, Martin Brassard, estime que l’amélioration du niveau de production par rapport au premier trimestre est encourageante, malgré les arrêts de production prévus et les vacances estivales. Il note aussi que la rentabilité s’est améliorée entre le premier et le deuxième trimestre en contexte de contraintes liées à la chaîne d’approvisionnement et à la production.

Par ailleurs, le fabricant établi à Longueuil annonce vendredi la conclusion d’un nouveau contrat avec l’avionneur Embraer pour une participation dans la conversion des avions-cargos E190F et E195F.