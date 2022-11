En grève depuis lundi

Les négociations de GO Transit reprendront plus tôt que prévu

(Toronto) Le syndicat représentant les travailleurs en grève de GO Transit a fait savoir que les négociations vont reprendre dès jeudi, soit un jour plus tôt que prévu. Un revirement de situation alors que le syndicat accusait plus tôt l’employeur de « tactiques dilatoires ».