Lion livre plus de camions et d’autobus, mais ses réserves diminuent

En plus des 30 millions obtenus auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et d’un autre créancier, Lion, qui puise dans ses réserves pour soutenir sa croissance, a amassé 64,4 millions au troisième trimestre en émettant des actions ainsi qu’en se tournant vers un prêt d’Investissement Québec (IQ) – le bras financier de l’État québécois.

Julien Arsenault La Presse

Le constructeur de camions et d’autobus électriques a fait le point sur sa situation financière, jeudi, en présentant ses résultats pour la période de trois mois ayant pris fin le 30 septembre dernier, où la perte nette de la compagnie s’est chiffrée à 17,2 millions US, ou 9 cents US par action.

Ses revenus ont plus que triplé pour atteindre 41 millions US alors que l’entreprise établie à Saint-Jérôme a livré 156 véhicules pendant les mois de juillet, août et septembre, soit 40 unités de plus par rapport à la même période il y a un an.

« Pour un quatrième trimestre consécutif, nous avons réalisé les meilleures livraisons de véhicules de l’histoire de Lion », a souligné son président et chef de la direction, Marc Bédard, dans un communiqué.

Lion, qui a vu le jour en 2008, traverse une période cruciale de son histoire. Elle accélère sa cadence de production et construit deux nouvelles usines au Canada et aux États-Unis, des projets coûteux.

Au 30 septembre, il restait 66,6 millions US dans les coffres du constructeur de camions et d’autobus électriques. C’est environ 16,5 millions US de moins comparativement au deuxième trimestre.

En date du 9 novembre, 2408 véhicules – 323 camions et 2085 autobus – avaient été commandés à Lion. Cela représente une valeur d’environ 575 millions US.