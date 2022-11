Hydro-Québec a décidé de s’attaquer aux impacts des changements climatiques sur ses activités avec des innovations comme des pylônes antichute en cascade et des poteaux en composite.

Hélène Baril La Presse

Un Plan d’action aux changements climatiques, le premier du genre, a été rendu public jeudi. Il couvre une période de deux ans et prévoit plusieurs actions pour réduire l’impact de la hausse des températures et de augmentation du nombre d’évènements climatiques extrêmes sur le réseau d’électricité.

« Il est important pour Hydro-Québec de se doter d’un tel plan, qui vise à renforcer notre résilience face à ces bouleversements », a fait savoir la présidente-directrice générale de la société d’État, Sophie Brochu.

Le Plan d’adaptation aux changements climatiques est le résultat du travail de Philippe Bourke, l’ancien président du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) qu’Hydro-Québec est allée chercher en juillet dernier pour en faire son responsable du développement durable.

« Nous avons fait un imposant travail d’inventaire et d’analyse, de manière à avoir un portrait global fiable des risques que représentent pour nous les changements climatiques », a précisé Philippe Bourke dans un communiqué.

Le plan énumère les défis auxquels le réseau d’Hydro-Québec est confronté. En milieu urbain, ce sont l’augmentation des températures et des précipitations extrêmes qui doivent être envisagées. Au nord, les précipitations augmentent et les incendies de forêt aussi, tandis que dans le Grand Nord, le dégel du sol menace les routes et les infrastructures électriques.

Plusieurs interventions sont envisagées pour prévenir les problèmes liés à ces changements. Le renforcement de certaines lignes de transport en est une. Hydro-Québec veut par exemple installer des pylônes antichute en cascade à la Baie James et dans d’autres zones jugées prioritaires, comme la région de Montréal et de Québec.

L’intention de la société d’État est aussi d’optimiser la durée de vie des poteaux en bois et de les remplacer par des poteaux en composite dans certains secteurs.