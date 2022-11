Plus de camions et d’autobus livrés, mais des réserves qui diminuent

Les sorties de fonds sont encore supérieures aux entrées d’argent chez Lion, qui dit avoir plusieurs options à sa disposition pour renflouer ses coffres. Parallèlement, le constructeur de camions et d’autobus électriques surpasse les attentes au chapitre des livraisons pour les mois de juillet, août et septembre.

Julien Arsenault La Presse

En phase d’expansion et d’accélération de sa production, l’entreprise établie à Saint-Jérôme a semblé rassurer les investisseurs, jeudi, en présentant ses résultats du troisième trimestre. À la Bourse de Toronto, son action a bondi de 11,2 %, ou 46 cents, pour clôturer à 4,56 $, dans le cadre d’une séance où le principal indice du parquet torontois a terminé en forte hausse.

Ce niveau demeure toutefois loin du sommet de plus de 28 $ atteint en juin 2021.

« Nous sommes dans une belle position, mais il faut faire preuve de prudence, affirme le président et chef de la direction de Lion, Marc Bédard, en entrevue téléphonique avec La Presse. On gère nos liquidités de façon prudente. S’il y a des occasions d’obtenir du financement, on les considère. »

Le constructeur, qui a vu le jour en 2008, traverse une période cruciale de son histoire. Il accélère sa cadence de production et construit deux nouvelles usines au Canada et aux États-Unis, des projets coûteux.

Des réserves sollicitées

Au 30 septembre, Lion disposait de 67 millions US dans ses réserves, par rapport à 83 millions US à la fin juin. Pendant le troisième trimestre, l’entreprise a récolté 64,4 millions en émettant des actions et en empruntant auprès d’Investissement Québec – le bras financier de l’État québécois – et du Fonds stratégique pour l’innovation du gouvernement fédéral.

Mercredi, la compagnie avait aussi obtenu un prêt de 30 millions US de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CPDQ) et Finalta Capital. Les intérêts sont d’environ 11 % par année.

« En ce qui a trait aux dépenses d’investissement pour l’année, Lion vise à réduire ses dépenses d’investissement d’environ 30 millions pour 2022, souligne Rupert Merer, de la Financière Banque Nationale. Selon nous, cela devrait offrir une marge de manœuvre supplémentaire à la compagnie au chapitre des liquidités. »

Abstraction faite d’un programme d’émissions d’action qui pourrait permettre à Lion d’amasser jusqu’à 120 millions US, Carl Brousseau, professeur agrégé à l’École de comptabilité de l’Université Laval, estime que le constructeur a accès à 180 millions US – une somme qui tient compte de sa trésorerie.

Au rythme actuel des dépenses d’investissement et d’exploitation, la compagnie a les reins encore assez solides pour encore trois trimestres, selon l’expert. Pour financer la croissance, « tout est sur la table » en matière d’options, affirme M. Bédard. Il y doit cependant y avoir un « équilibre » affirme le gestionnaire.

« Cela peut passer par une émission d’actions ou de dette, dit-il. C’est toujours une question d’équilibre. »

Des livraisons qui bondissent

Lion a perdu 17,2 millions US, ou 9 cents US par action, au troisième trimestre. Cela se compare à un profit net de 123 millions US, ou 60 cents US par action – un résultat qui tient d’un élément comptable lié à la valeur de ses obligations.

Ses revenus ont plus que triplé pour atteindre 41 millions US alors que l’entreprise établie à Saint-Jérôme a livré 156 véhicules pendant les mois de juillet, août et septembre, soit 40 unités de plus par rapport à la même période il y a un an. Des camions électriques ont notamment été remis à des clients comme DHL (transport de colis), Simons, Brick, Familiprix ainsi que l’entreprise de transport de marchandises Groupe Robert.

M. Mercer anticipait 135 livraisons. Du côté de Valeurs mobilières Desjardins, la cible de l’analyste Benoit Poirier était de 144.

« C’est beaucoup mieux que c’était dans la chaîne d’approvisionnement, mais on ne peut pas dire que les perturbations sont derrière nous, explique M. Bédard. Je pense que ça va continuer à nous suivre dans la prochaine année. Nous sommes cependant bien préparés. »

Lion affirme avoir en stock plus de 5000 ensembles de batteries pour équiper ses véhicules.