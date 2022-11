(Laval) Le premier ministre Justin Trudeau est de passage à Laval, lundi, pour visiter l’emplacement de la future usine de vaccins de Moderna, à Laval.

La Presse Canadienne

Accompagné du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, M. Trudeau doit prononcer un discours et rencontrer les journalistes.

Le géant pharmaceutique américain Moderna a choisi Laval pour implanter sa nouvelle usine de fabrication de vaccins ARNm au Canada.

L’entreprise a annoncé en août dernier avoir signé un contrat d’achat avec l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) pour un terrain au parc de biotechnologie de Laval.

La construction, évaluée à 180 millions, devrait commencer en 2022. L’usine de biofabrication pourrait être opérationnelle d’ici la fin de 2024, estime Moderna.

Une fois la construction complétée, l’usine pourrait embaucher environ 75 personnes pour les opérations de manufacture. L’installation sera en mesure de fabriquer quelque 100 millions de doses par année.

En plus des vaccins contre la COVID-19, l’entreprise souhaite pousser la recherche et le développement de la technologie de l’ARN messager pour développer des vaccins et traitements pour la grippe, la maladie d’Alzheimer ou le VIH, par exemple.

Le gouvernement fédéral a signé en 2021 une entente avec Moderna pour installer une usine au Canada afin que le pays diminue sa dépendance aux vaccins importés de l’étranger.