(Ottawa) Les audiences publiques du Tribunal de la concurrence sur le rachat proposé de 26 milliards de Shaw Communications par Rogers Communications commencent lundi alors que les entreprises de télécommunications cherchent à conclure l’entente.

La Presse Canadienne

L’audience visera à résoudre l’impasse entre le commissaire de la concurrence et Rogers et Shaw, et intervient après des semaines de pourparlers et une courte période de médiation fin octobre qui a abouti à une impasse.

Le Bureau de la concurrence est l’un des trois organismes de réglementation qui doivent approuver l’entente avant qu’elle ne puisse être conclue, en plus du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE).

La semaine dernière, le Bureau de la concurrence a renchéri sur son intention de bloquer complètement l’accord.

Il a réitéré sa position selon laquelle la vente prévue de Freedom Mobile, un fournisseur de services sans-fil appartenant à Shaw, à Vidéotron de Québecor ne suffit pas à éliminer ses craintes que la fusion n’entraîne une détérioration des services et une hausse des prix pour les consommateurs.

Les audiences devraient durer quatre semaines avec des plaidoiries prévues pour la mi-décembre.

Le juge en chef Paul Crampton dirigera le comité du Tribunal de la concurrence pendant l’audience.

Rogers espère conclure l’accord avec Shaw d’ici la fin de l’année, avec une nouvelle prolongation possible jusqu’au 31 janvier 2023.

Entreprises dans cette dépêche : (TSX : RBI. B, TSX : SJR. B, TSX : QBR. B)