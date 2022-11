Quatrième trimestre

Starbucks annonce un chiffre d’affaires record de 8,4 milliards

(New York) Starbucks, la chaîne américaine de cafés, continue à profiter de la demande solide pour ses boissons et collations aux États-Unis, même à des tarifs plus élevés, qui lui a permis de compenser la chute des ventes en Chine.