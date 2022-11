L’entreprise d’ingénierie-conseil SNC-Lavalin poursuit le redressement de ses principaux résultats au point de rehausser son objectif de croissance des revenus d’ici la fin de l’année.

Martin Vallières La Presse

Dans ses résultats de troisième trimestre divulgués vendredi matin, SNC-Lavalin affiche un bénéfice net des activités poursuivies de 44,7 millions de dollars, soit deux fois plus que le montant comptabilisé un an plus tôt.

Le chiffre d’affaires total au troisième trimestre s’élève à 1,89 milliard, en hausse annualisée de 4,4 %. Le principal secteur d’activités de SNC-Lavalin, soit la division SNCL Services d’ingénierie, a augmenté ses revenus de 8,2 % à 1,6 milliard. Il s’agit d’un sixième trimestre consécutif de croissance pour SNCL Services.

Quant au carnet de commandes de cette division, pour un deuxième trimestre consécutif, il atteint un niveau record de 4,6 milliards, en hausse de 20 % sur un an, avec une forte augmentation aux États-Unis en particulier.

« Compte tenu de la robustesse du carnet de commandes et du solide rendement du secteur Services d’ingénierie depuis le début de l’année, la direction (de SNC-Lavalin) relève ses perspectives de croissance des produits de SNCL Services pour l’exercice 2022 par rapport à l’exercice 2021, soit de 5 % à 7 %, par rapport à 4 % à 6 % auparavant », indique SNC-Lavalin dans le communiqué de résultats.