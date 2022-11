La société de logiciels, qui tient ses comptes en dollars américains, a déclaré que sa perte s’élevait à 53 cents US par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une perte de 59,1 millions US ou 43 cents US par action au même trimestre l’an dernier.

(Montréal) Lightspeed Commerce annonce une perte au deuxième trimestre, mais des revenus en hausse de 38 % par rapport à l’année précédente.

La Presse Canadienne

Les revenus trimestriels ont totalisé 183,7 millions US, contre 133,2 millions US un an plus tôt.

L’augmentation est enregistrée alors que les revenus d’abonnement ont atteint 74,5 millions US contre 59,4 millions US il y a un an, tandis que les revenus basés sur les transactions ont totalisé 101,3 millions US, contre 65,0 millions US au même trimestre un an plus tôt.

Les revenus du matériel et autres se sont élevés à 7,9 millions US, contre 8,8 millions US.

Sur une base ajustée, Lightspeed dit avoir perdu 5 cents US par action au cours de son dernier trimestre, contre une perte ajustée de 8 cents US par action au même trimestre l’an dernier.

