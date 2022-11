Supremex, dont l’effectif s’élève à 865 employés, compte dix installations manufacturières réparties dans quatre provinces au pays et six installations manufacturières aux États-Unis.

Le fabricant montréalais d’enveloppes et de produits d’emballage Supremex étend sa présence sur le marché américain avec une deuxième acquisition au sud de la frontière cette année.

Supremex achète le fabricant d’enveloppes de Chicago, Royal Envelope Corporation. La transaction est évaluée à une vingtaine de millions US.

Royal existe depuis 44 ans et exploite deux installations dans le Midwest. Les enveloppes fabriquées par Royal sont principalement destinées au marché du publipostage dans le secteur des services financiers.

Supremex s’attend à ce que cette transaction lui permette de dégager des synergies et des efficacités opérationnelles. Royal compte un effectif de 78 employés et un chiffre d’affaires 39 millions US pour la période de 12 mois terminée à la fin juin.

Aux yeux de la direction, l’achat de Royal constitue une acquisition « opportuniste », car le plan stratégique demeure de diversifier les activités afin que les produits d’emballage prennent de plus en plus d’importance.

Les revenus de Supremex proviennent toujours aujourd’hui à 70 % de la vente d’enveloppes, un marché en déclin. L’objectif est d’atteindre le plus rapidement possible l’équilibre 50-50 entre les activités dans le secteur des enveloppes et celles dans le secteur de l’emballage, ce que la direction croit toujours possible d’ici 2025.

« Pour y parvenir, nous avons besoin de générer environ 175 millions de revenus dans l’emballage », dit le PDG Stewart Emerson. Les revenus du secteur de l’emballage sont aujourd’hui d’environ 70 millions.

L’atteinte de l’objectif est notamment ralentie par les opportunités qui se présentent dans le secteur des enveloppes. Le PDG Stewart Emerson explique en entrevue que Supremex profite des occasions dans le secteur des enveloppes lorsqu’elles se présentent.

« Le marché canadien de l’enveloppe continue de décliner, mais nous détenons 90 % de ce marché au pays, ce qui nous donne du pouvoir au niveau des marges et des prix », explique le gestionnaire de 59 ans.

« Nous avons déployé nos tentacules aux États-Unis et nous sommes maintenant le troisième fabricant d’enveloppes en Amérique du Nord. Nous pouvons utiliser les flux monétaires dégagés par ces activités afin de nous aider à développer nos activités d’emballage et ainsi espérer être évalués davantage comme une entreprise spécialisée dans l’emballage. »

Stewart Emerson explique que les entreprises d’emballage sont évaluées avec un multiple de 8 à 10x les bénéfices alors que Supremex est évaluée avec un multiple de 3,5x ses bénéfices. « Le marché a de la difficulté à nous comparer », dit-il.

« Lorsque le marché nous percevra davantage comme une entreprise d’emballage, on dégagera plus de valeur pour les actionnaires. »

Les produits d’emballage de Supremex sont des boites pliantes et des emballages pour le commerce électronique (enveloppes à bulles et en carton par exemple).

Le marché américain de l’enveloppe est beaucoup plus gros que le marché canadien et il décline aussi beaucoup moins rapidement que le marché canadien, indique Stewart Emerson.

C’est aussi un marché encore fragmenté dans lequel Supremex pense pouvoir dénicher d’autres opportunités éventuellement.

« Les gens sont étonnés de voir que le marché des enveloppes performe encore aussi bien et génère autant de flux monétaires malgré son déclin », soutient celui qui dirige Supremex depuis 2014.

Le principal dirigeant de Supremex souligne que la cible de chiffre d’affaires d’ici 5 ans est d’atteindre au moins un demi-milliard. Il est à 230 millions aujourd’hui.

« On sera à 300 millions dans les prochains mois », dit-il.

En Bourse, le cours actuel de l’action donne une valeur de 120 millions à Supremex. « On est largement sous-évalué », lance Stewart Emerson.

L’action de Supremex a quadruplé de valeur à la Bourse de Toronto depuis le creux atteint en mars 2020.

Cette petite capitalisation québécoise demeure un peu sous le radar avec un seul analyste qui couvre officiellement les activités.

Royal est la deuxième acquisition réalisée par Supremex cette année après l’achat en février d’un fabricant d’enveloppes dans l’état de New York.

Supremex, dont l’effectif s’élève à 865 employés, compte dix installations manufacturières réparties dans quatre provinces au pays et six installations manufacturières aux États-Unis.