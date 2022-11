Photo products from the Mondelez International family of brands, Molson beer, left, and Coors Light beer rest together, in Walpole, Mass., on Nov. 28, 2017. THE CANADIAN PRESS/AP, Steven Senne

PHOTO STEVEN SENNE, THE ASSOCIATED PRESS

(Montréal) Molson Coors Entreprise de boissons a affiché mardi un bénéfice du troisième trimestre en baisse par rapport à celui de la même période l’an dernier, ses plus fortes ventes ayant été contrebalancées par une augmentation de ses coûts.

La Presse Canadienne

Le brasseur a réalisé un bénéfice net de 216,4 millions US, soit 99 cents US par action, pour le trimestre clos le 30 septembre.

En comparaison, il avait engrangé un profit de 453 millions US, ou 2,08 $ US par action, lors de la même période un an plus tôt.

Les ventes nettes pour le trimestre ont totalisé 2,94 milliards US, par rapport à celles de 2,82 milliards US du troisième trimestre de 2021.

Le bénéfice net sous-jacent de Molson Coors a atteint 1,32 $ US par action pour son plus récent trimestre, en baisse par rapport à celui de 1,75 $ US de l’an dernier.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice de 1,36 $ US par action et à des revenus de 2,89 milliards US, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : TPX. A, TSX : TPX. B)