« J’étais un réfugié cambodgien, sans le sou et sans aucun statut. Je venais de passer quatre ans dans un camp en Thaïlande quand je suis arrivé à Montréal en 1979. Je pense toujours à la chance que j’ai eue de me retrouver au Canada et de vivre la vie que j’ai vécue. Ça n’a pas toujours été un fleuve tranquille, mais je serai toujours reconnaissant envers mon pays d’adoption », résume Yip Chee Sing, qui a fondé en 1986 à Montréal l’épicerie asiatique Kim Phat qui compte aujourd’hui quatre succursales dans la grande région métropolitaine.

L’histoire de Yip Chee Sing est effectivement tout sauf un long fleuve tranquille. Cambodgien d’origine chinoise, propriétaire d’une usine d’ensachage de riz, il se fait confisquer tous ses biens lorsque le régime des Khmers rouges prend le pouvoir en 1975. Il fuit vers un camp de réfugiés en Thaïlande avec ses deux enfants plus vieux lorsqu’il est séparé de sa femme enceinte et de ses deux plus jeunes enfants.

« Ma femme devait me rejoindre le lendemain, mais les Khmers rouges ont fermé la frontière. Je suis resté quatre ans dans le camp en Thaïlande. Lorsque j’ai été accepté en janvier 1979 comme réfugié par le Canada, j’ai confié mes deux plus vieux à mes frères à Hong Kong et ma femme et mes trois derniers ont finalement pu me rejoindre en novembre 1979 à Montréal », me résume M. Sing.

Il se trouve rapidement un emploi à l’usine de montres Cardinal à Montréal, ce qui l’oblige à interrompre ses classes d’immersion au Centre d’orientation et de formation des immigrants (COFI), ce qui l’empêchera d’apprendre correctement le français. Une décision qu’il regrette amèrement, lui qui maîtrise encore moins bien l’anglais.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Alex Yip et Yip Chee Sing

« En 1981, on a rapatrié mes deux aînés de Hong Kong et on s’est retrouvés à sept dans un petit appartement de l’avenue Papineau. C’est là que j’ai commencé à acheter des sacs de 45 kilos de riz à grains longs pour les revendre aux gens de la communauté asiatique de Montréal. Il fallait que je gagne de l’argent pour nourrir ma famille », rappelle M. Sing, par l’intermédiaire de son fils Alex.

De Bangkok à Kim Phat

Le 1er janvier 1982, il réussit à ouvrir un petit magasin dans le Quartier chinois, l’épicerie Bangkok, spécialisée en produits asiatiques. Il en ouvre une deuxième dans Côte-des-Neiges, rue Victoria.

« On s’est installés dans ce quartier multiethnique parce qu’il y avait une bonne communauté asiatique », explique Alex Yip, le plus jeune fils de la famille Yip. « Lorsque mon père est arrivé à Montréal, le responsable de l’immigration a mal enregistré le nom de mon père. Yip, c’est notre vrai nom de famille », précise-t-il.

En 1986, Yip Chee Sing décide de fermer les deux épiceries Bangkok pour en ouvrir une deux fois plus grande sur le chemin de la Côte-des-Neiges ; la nouvelle enseigne Kim Phat est née.

En 1993, mon père voyait venir la vague d’immigration en provenance de Hong Kong avec la rétrocession prochaine de l’ancienne colonie britannique à la Chine et il a décidé d’ouvrir une épicerie Kim Phat à Brossard. Alex Yip

« En 2001, on a misé sur un autre quartier multiethnique, Saint-Michel, où on a installé une épicerie, le siège social de Kim Phat et un entrepôt. Le centre de distribution nous a permis de prendre une belle expansion », relate Alex Yip.

Avec les années et l’enracinement dans les quartiers où les épiceries Kim Phat sont établies, la mixité des clientèles est allée en s’élargissant alors que la population immigrante a aussi été en croissance constante.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Dans tous les rayons, Kim Phat propose des produits typiquement asiatiques.

L’entreprise est devenue un importateur d’envergure de produits asiatiques, de toutes provenances : Cambodge, Thaïlande, Viêtnam, Japon, Corée, Chine…

« On est très forts dans les fruits et légumes de tous les pays d’Asie, dans les coupes de viandes spécialisées aussi. On a beaucoup de produits de porc que l’on ne retrouve pas dans les épiceries traditionnelles.

« On a développé notre marque maison avec une soixantaine de produits Kim Phat. On a aussi nos propres produits de boulangerie asiatique », précise Alex Yip.

Une alliance familiale avec Sobeys

En 2018, Kim Phat s’est associée avec le groupe Sobeys qui a pris une participation de 51 % dans l’entreprise. Une alliance qui visait à stimuler la croissance du groupe, selon Alex Yip.

On a été un peu inspirés par le regroupement que Metro a fait avec Adonis. Sobeys a des valeurs familiales que l’on partage. Ça nous permet de distribuer nos produits dans les IGA au Québec et d’être alimentés par Sobeys pour les produits comme le papier essuie-tout. Les gens de la communauté asiatique au Saguenay ont accès à tous nos produits via l’application Voilà d’IGA. Alex Yip

Avec ce nouveau partenariat, le fondateur Yip Chee Sing a pris sa retraite en 2018 et c’est le fils aîné, Steve Yip, qui l’a remplacé comme PDG du groupe.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Yip Chee Sing et son fils Alex Yip

« Mon père a tout conservé dans la fiducie familiale. Il a construit cette entreprise pour ses enfants. On y travaille tous, moi comme vice-président, finances, mon frère Michael est responsable de la boulangerie, mon frère Hoa, de la distribution, et ma sœur Wan, des ressources humaines », énumère Alex Yip, dans un français impeccable qu’il a appris à l’école.

Dès 2019, l’association Kim Phat et Sobeys a donné ses premiers résultats avec l’ouverture d’un 4e magasin à Saint-Laurent, un magasin de plus de 30 000 pieds carrés avec une poissonnerie typiquement asiatique avec ses bassins de crabes vivants et d’anguilles.

La construction d’un cinquième Kim Phat est le prochain projet qui devrait se réaliser à Laval, où l’entreprise est déjà en train de préparer l’implantation de son nouveau centre de distribution du boulevard Saint-Martin qui doublera à plus de 80 000 pieds carrés la surface de l’ancien centre de la rue Jarry.

« On est en mode croissance et on souhaite seulement que les consommateurs de toutes les nationalités continuent à s’ouvrir aux produits asiatiques qu’ils ont découverts au fil des ans. On cherche toujours à offrir de nouvelles découvertes à notre clientèle », insiste Alex Yip.