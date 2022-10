Commerce de détail

La renaissance de Penningtons

« Notre objectif, c’est de rendre la femme mince jalouse ! », lance en riant Rosalba Iannuzzi, vice-présidente, marchandisage, design et technique, de Penningtons. Propriété de Reitmans, l’enseigne qui se spécialise dans les vêtements de taille plus a fait l’objet d’un examen approfondi pour élargir sa gamme, rajeunir sa clientèle et combler le vide laissé par la fermeture des 77 boutiques Addition Elle au pays.