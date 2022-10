Nolk obtient 30 millions pour grandir dans le marché des biens d’origine responsable

La jeune entreprise québécoise Nolk, qui regroupe des fournisseurs de biens d’usages résidentiels et personnels qui sont d’origine responsable, obtient 30 millions en financement de croissance de la part d’un groupe d’investisseurs qui comprend le Fonds de solidarité et Fondaction, ainsi que la société d’État fédéral EDC (Exportation et développement Canada) et la firme d’investissement Panache Ventures, basée à Montréal.