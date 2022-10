Nouveau Monde Graphite a encore des étapes à franchir avant de commercialiser ses matériaux de batteries pour véhicules électriques, mais son procédé incite le géant asiatique Panasonic à acheter ce qui doit être produit à Bécancour par la compagnie québécoise – qui obtient également un nouveau coup de pouce de Québec.

Julien Arsenault La Presse

« Cela met un sceau d’approbation sur notre entreprise parce que l’on travaille avec un partenaire de premier plan, lance au bout du fil Eric Desaulniers, fondateur ainsi que président et chef de la direction de Nouveau Monde Graphite. En Amérique du Nord, Panasonic est le plus important producteur de batteries lithium-ion. »

L’annonce du partenariat avec la multinationale japonaise, qui doit être finalisé au cours des prochains mois, s’accompagne d’un financement de 50 millions US (69 millions CAN) récolté auprès de Pallinghurst et d’Investissement Québec (IQ) – les deux principaux actionnaires de la société –, ainsi que de la firme japonaise Mitsui. Le bras financier de l’État québécois contribue à hauteur de 17,2 millions CAN.

Récolté par l’entremise de billets qui pourront être convertis en actions plus tard, le financement servira à actualiser l’étude de faisabilité des projets de l’entreprise.

« Panasonic a des exigences précises, des quantités qui s’accompagnent d’échéanciers et d’une montée en cadence, dit M. Desaulniers. On doit ajuster notre plan de construction en fonction de cette commande précise. Il faudra quelques mois. »

C’est une fois le processus terminé que l’entente avec Panasonic pourra être officialisée. L’achèvement des travaux de l’usine devrait être complété 28 mois après la finalisation du contrat.

L’entente entre Panasonic et Nouveau Monde Graphite s’inscrit dans les efforts déployés par l’industrie automobile nord-américaine pour réduire sa dépendance envers la Chine en matière de minéraux critiques comme le lithium et le graphite, qui entrent dans la fabrication des batteries lithium-ion.

À l’heure actuelle, 100 % du graphite sphérique provient de la Chine.

Fournisseur privilégié de Tesla, Panasonic avait annoncé la construction d’une usine de cellules, la dernière étape dans la chaîne avant l’assemblage des batteries, dans le Kansas. Ce site approvisionnera l’entreprise d’Elon Musk.

Deux projets en cours

Le plan de Nouveau Monde Graphite vise à transformer le graphite de sa future mine de Saint-Michel-des-Saints – un projet qui divise la population locale – en un produit utilisé notamment utilisé par les fabricants d’anodes. Il s’agit d’un composant de la batterie que l’on retrouve dans les voitures électriques. La facture des deux projets est chiffrée à 1,4 milliard. Le financement est loin d’être complété.

M. Desaulniers affirme que Panasonic achètera plus de la moitié de la production annuelle de 43 000 tonnes de matériel d’anodes qui émanera du parc industriel et portuaire de Bécancour – l’endroit privilégié par le gouvernement Legault pour développer la filière québécoise des batteries.

La multinationale asiatique est le premier client de Nouveau Monde Graphite dans le créneau des matériaux de batteries. Traxys a déjà signé une entente avec Nouveau Monde Graphite afin de lui acheter du concentré de graphite.

M. Desaulniers n’a pas chiffré le prix qui serait éventuellement payé par Panasonic. Selon son étude de faisabilité, Nouveau Monde Graphite croyait pouvoir obtenir environ 8750 $US la tonne pour son graphite sphérique.

Ce n’est pas la première fois que l’entreprise obtient l’aide d’Investissement Québec (IQ) – le bras financier de l’État québécois –, qui est son deuxième actionnaire en importance. Depuis 2018, elle a obtenu environ 29 millions en prêts, subventions et prises de participation, selon les communiqués de la société d’État diffusés ces dernières années. Le soutien atteint 46 millions en tenant compte de la somme annoncée jeudi.

« Cette intervention témoigne de notre volonté de faire du Québec un pôle nord-américain de haut calibre de la batterie, affirme le président-directeur général d’IQ, Guy Leblanc. Nouveau Monde Graphite est sans conteste un acteur clé de cette filière. »

Pour de nouveaux clients

Mitsui, une firme japonaise spécialisée dans l’investissement et les services, ne se contentera pas d’être un actionnaire passif, selon M. Desaulniers.

« Panasonic sera un client important, mais nous allons aussi vendre des sous-produits, dit-il. [Mitsui] est une firme capable de nous aider au niveau tant logistique que marketing pour nos autres produits. Elle peut nous présenter à d’autres clients. »

Malgré les annonces, le titre de Nouveau Monde Graphite a abandonné 2,6 %, ou 18 cents, à la Bourse de Toronto, pour clôturer à 6,65 $.