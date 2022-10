Nouveau Monde Graphite, l’un des acteurs de la filière québécoise des batteries, franchit un pas important vers la commercialisation grâce à un trio d’ententes, notamment avec le géant asiatique Panasonic, intéressé à acheter une « part importante » de sa production.

Julien Arsenault La Presse

L’entreprise récolte également 50 millions US auprès de Pallinghurst et Investissement Québec (IQ) – ses deux principaux actionnaires – ainsi que la multinationale Mitsui. L’argent, obtenu par l’entremise de billets convertibles, servira essentiellement à financer le projet minier de Nouveau Monde Graphite ainsi que son usine de Bécancour.

« La participation de Mitsui et de Panasonic témoigne de notre robuste modèle d’affaires et servira de levier dans la progression de notre plan d’entreprise vers l’établissement de ce qui devrait devenir la plus grande production pleinement intégrée de graphite naturel en Amérique du Nord », souligne Eric Desaulniers, fondateur ainsi que président et chef de la direction de la compagnie.

Ces annonces étaient accueillies favorablement par les investisseurs, jeudi, avant-midi. À la Bourse de Toronto, le titre de Nouveau Monde Graphite s’appréciait de 5,3 %, ou 36 cents, pour se négocier à 7,19 $.

L’entreprise souhaite transformer le graphite de sa future mine de Saint-Michel-des-Saints en un produit utilisé par les fabricants d’anodes – composant de la batterie que l’on retrouve dans les voitures électriques.

Il y a toutefois encore plusieurs étapes à franchir. L’entente avec Panasonic constitue un engagement de la multinationale japonaise, mais elle devrait être officialisée. Nouveau Monde Graphite devra prouver qu’elle peut livrer la marchandise à Bécancour, l’endroit privilégié par le gouvernement Legault pour développer la filière batterie.

En août dernier, Panasonic avait annoncé la construction d’une usine de cellules, la dernière étape dans la chaîne avant l’assemblage des batteries, dans l’État américain du Kansas. Ce site approvisionnera Tesla.