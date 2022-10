Fondée en 2009, Beyond Meat a un temps profité à la Bourse de New York de la popularité grandissante des produits à base de plantes.

PHOTO NAM Y. HUH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Beyond Meat revoit ses ambitions à la baisse

(New York) La jeune pousse californienne Beyond Meat, qui propose des alternatives d’origine végétale à la viande, a annoncé vendredi la suppression de 200 postes, soit environ 19 % de ses effectifs mondiaux, et abaissé ses prévisions financières.

Agence France-Presse

L’entreprise, qui avait déjà dit supprimer 4 % de ses effectifs en août, compte achever l’essentiel de cette nouvelle réduction de postes d’ici à la fin décembre.

Elle table désormais sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 400 et 425 millions de dollars, là où elle l’estimait jusqu’à présent dans une fourchette de 470 à 520 millions de dollars.

Dans le cadre du plan de réduction de postes, celui de chef de la croissance mondiale, actuellement occupé par Deanna Jurgens, a été éliminé.

Beyond Meat a par ailleurs indiqué que son directeur des opérations, Doug Ramsey, quitterait définitivement l’entreprise après la journée de vendredi.

M. Ramsey avait été suspendu le mois dernier après avoir été arrêté pour l’agression d’un automobiliste, dont il aurait mordu le nez.

Fondée en 2009, Beyond Meat a un temps profité à la Bourse de New York de la popularité grandissante des produits à base de plantes. Mais sa croissance a beaucoup ralenti depuis : le groupe a enregistré au premier semestre un chiffre d’affaires en légère baisse et près de 200 millions de dollars de pertes.

L’action du groupe perdait près de 4 % à Wall Street en début de séance.