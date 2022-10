(Montréal) Velan a vu ses revenus diminuer de 16,5 % au deuxième trimestre, qui s’est soldé par une perte nette de 3,7 millions US, alors qu’elle avait dégagé un profit net de 5 millions US pour la même période un an plus tôt.

La Presse Canadienne

L’entreprise montréalaise, spécialisée dans la fabrication de robinetterie industrielle, a attribué vendredi le recul de son chiffre d’affaires au recul constant du taux moyen de l’euro sur le dollar américain et à des livraisons plus importantes au cours du deuxième trimestre de 2021 découlant d’un contrat majeur en Italie.

En outre, Velan a expédié, au cours du deuxième trimestre, une importante commande qui a été retardée par des pépins logistiques, forçant le report de l’inscription de revenus de 10,9 millions US au troisième trimestre.

Les revenus de Velan se sont chiffrés à 85,1 millions US pour le trimestre clos le 31 août, ce qui se comparait à des revenus de 101,9 millions US pour la même période l’an dernier.

La société a précisé être toujours aux prises, pour le trimestre en cours, avec des retards dans la chaîne d’approvisionnement et des problèmes liés à sa clientèle, ce qui nuit à son chiffre d’affaires.

La perte par action de Velan pour son plus récent trimestre s’est chiffrée à 17 cents US, en regard d’un profit par action de 23 cents US un an plus tôt.

Le bénéfice avant impôts, intérêt et amortissement a reculé à 1,4 million US au plus récent trimestre, alors qu’il s’était élevé à 10,7 millions US un an plus tôt, ce que l’entreprise a principalement attribué à la diminution de ses marges brutes, qui sont passées de 30,8 % l’an dernier à 27,6 %, et à une augmentation de ses charges administratives.