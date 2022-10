Des services au bureau pour attirer les employés

(Toronto) Lorsque les employés de Lightspeed sont retournés à leur bureau de Montréal cette année après une pause attribuable à la pandémie, l’espace était deux fois plus grand que le précédent. On y avait ajouté un restaurant servant des repas gratuits, un bar à smoothies et un barista pour préparer des boissons personnalisées.