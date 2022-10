Un ancien cadre de Google fait le saut chez Lightspeed pour devenir chef du produit et de la technologie du fournisseur montréalais de solutions technologiques pour les commerces.

Richard Dufour La Presse

Ryan Tabone, 40 ans, sera responsable de diriger le développement de produits et de technologies. Il travaillera à New York, mais sera appelé à venir à Montréal de façon périodique.

Son embauche doit être annoncée ce mardi par l’entreprise.

Ryan Tabone arrive en poste après le départ de Guillaume Jacquet l’été dernier. Celui-ci s’était joint à Lightspeed en 2019 lorsque l’entreprise avait acheté Chronogolf, un logiciel permettant à ses utilisateurs de gérer leur grille de départs. Fondateur de Chronogolf, Guillaume Jacquet portait chez Lightspeed le titre de vice-président exécutif, produits et technologie.

PHOTO FOURNIE PAR LIGHTSPEED Ryan Tabone

Ryan Tabone a passé les 15 dernières années chez Google, où il a occupé plusieurs postes, notamment celui de membre fondateur de l’équipe ayant créé le Chromebook et, plus récemment, celui de vice-président et directeur général de Google Pay et Google Finance.

Dans le passé, les fonctions de chef des produits et de chef de la technologie étaient parfois confiées à des personnes différentes. Aujourd’hui, les deux postes sont plus fréquemment occupés par une seule et même personne alors que la technologie est devenue un élément fondamental de plus en plus de produits offerts par les entreprises.

Ryan Tabone débarque chez Lightspeed alors que l’entreprise montréalaise se prépare à passer d’une étape d’acquisitions et d’intégration d’entreprises à une phase d’innovation au moment où la gestion de la chaîne d’approvisionnement et des liquidités est cruciale pour beaucoup de commerçants et de restaurateurs.

Ryan Tabone a fait ses études supérieures à l’Université Johns Hopkins ainsi qu’au Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Son embauche par Lightspeed survient aussi dans une période plus difficile pour le secteur des technologies. Malgré un marché de l’emploi encore concurrentiel, les évaluations boursières des entreprises technologiques sont sous pression depuis plusieurs mois maintenant et beaucoup d’entreprises resserrent leurs dépenses. Dans certains cas, des entreprises instaurent un gel des embauches ou réduisent leurs effectifs.

La direction de Lightspeed tente par ailleurs toujours de pourvoir des centaines de postes dans ses rangs.

Fondée il y a 17 ans, Lightspeed compte un effectif d’approximativement 3500 employés, dont environ 40 % sont à Montréal, où se trouve le siège social de l’entreprise.