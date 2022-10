C’est l’histoire d’un vaste terrain industriel convoité par des occupants de renom. Stratégiquement placé au carrefour de l’autoroute 30 et de la route 116, il aurait dû trouver un occupant il y a sept ans déjà. Mais la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a longtemps fait sa difficile avant de se raviser dernièrement. C’est finalement le distributeur alimentaire Colabor qui y élira domicile.

André Dubuc La Presse

Le déménagement du siège social et de son principal entrepôt, actuellement à Boucherville, est prévu d’ici la fin de 2023.

Les locaux construits par le Groupe Montoni seront loués à long terme par Colabor. Les nouvelles installations viseront les certifications LEED et Net Zéro Carbone.

« Voilà plus de 60 ans que Colabor est en affaires. L’annonce d’aujourd’hui marque le début d’un nouveau chapitre de notre histoire alors que nous nous donnons les moyens d’accélérer la réalisation de notre plan stratégique, a déclaré Louis Frenette, président et chef de la direction de Colabor, dans un communiqué. Ce virage profitera non seulement à Colabor et nos employés, mais aussi à tous nos clients et partenaires. »

« Le bien-être de nos employés et la satisfaction de nos clients sont au cœur de ce projet porteur et inspirant, le tout s’inscrivant dans un projet immobilier écoresponsable offrant de belles opportunités de croissance », ajoute M. Frenette.

Fondée en 1962 en coopérative d’achat, Colabor est devenue publique en 2005. Elle distribue environ 50 000 produits en provenance de 600 fournisseurs et fabricants à plus de 25 000 points de vente au Québec et en Atlantique.

Un terrain convoité

Le terrain de 400 000 mètres carrés (plus de 65 terrains de football canadien) a appartenu jusqu’à l’an dernier à John Lechter. Jean Coutu voulait y établir son centre de distribution et son siège social, mais elle s’est heurtée à l’entêtement de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, qui ne voulait pas voir des hordes de camions dans ses rues. Jean Coutu s’est déplacé 15 kilomètres à l’est à Varennes, et elle a été rapidement suivie par d’autres comme Costco et Amazon.

Longtemps réfractaire aux entrepôts, la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a corrigé le tir depuis.

« La particularité avec les centres de distribution, c’est qu’ils doivent être associés à un siège social », avait indiqué la Ville en novembre dernier.

De plus, les demandes doivent passer par un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) et doivent respecter des orientations précises sur l’aspect environnemental, notamment.

En novembre dernier, Groupe Montoni et ses partenaires, dont AIMCo (Alberta Investment Management Corporation), sorte de « Caisse de dépôt » de l’Alberta, ont payé 95 millions à la famille Lechter pour acquérir la terre.

À l’époque, Montoni promettait la construction de deux bâtiments totalisant près de 150 000 mètres carrés pour un investissement de près de 400 millions.