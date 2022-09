Le fabricant du « Viagra féminin » est insolvable et pourrait être vendu

La pharmaceutique Endoceutics, de Québec, fabricant du médicament Intrarosa, le « Viagra féminin », s’est déclarée insolvable, s’est placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers et pourrait être vendue.

Denis Arcand La Presse

Un contrôleur externe, de la firme Enrst & Young, a été nommé et autorisé par la cour à solliciter des acheteurs ou des investisseurs.

Joint juste avant une réunion téléphonique avec des avocats, le PDG d'Endoceutics, Dennis Turpin, a indiqué qu'il rappellerait sous peu.

Dans une déclaration faite en cour des faillites à Québec, Endoceutics note que trouver des investisseurs pour se recapitaliser sans restructuration serait très difficile, vu la lourde dette accumulée.

La compagnie a vendu son usine du Mont-Saint-Hilaire, qui emploie 79 personnes, afin d’assumer ses paiements à son créancier américain, CRG Capital, qui a une créance garantie de 61,7 millions de dollars américains.

Les autres principaux créanciers sont Investissement-Québec, qui a une débenture non garantie de 5 millions de dollars canadiens; l'Université Laval et CHU de Québec, ont une créance de 11 millions; la pharmaceutique Bayer a une créance « d'environ 2 millions d'euros .

Le médicament phare d’Endoceutics, l’Intrarosa, approuvé en 2016 aux États-Unis, en Europe en 2018 et au Canada en 2019, est un traitement de la dyspareunie, un symptôme majeur de l’atrophie vaginale reliée à la ménopause.

Endoceutics s’attendait à ce que les ventes de son médicament Intrarosa atteignent éventuellement « des centaines de millions de dollars » annuellement et a contracté un emprunt de 55 millions de dollars américains en 2016-2017, avec un calendrier de remboursement « agressif », peut-on lire dans la requête déposée en cour et signée par le PDG de la compagnie, Dennis Turpin.

Mais la pandémie a restreint partout au monde l’accès aux médecins par les représentants pharmaceutiques et par leurs patientes, empêchant le marketing du produit et sa prescription. Bien qu’Intrarosa soit un succès médical, il est pour le moment un flop commercial, son acceptation par les médecins étant lente et ralentie par des produits génériques moins chers.

Les ventes d'Intrarosa ont atteint seulement 25 millions durant les derniers 12 mois.

Le décès du fondateur, le Dr Fernand Labrie, en janvier 2019, a aussi contribué aux difficultés d’Endoceutics,.

NDLR : Une version antérieure de cet article indiquait que l'usine d'Endoceutics du Mont-Saint-Hilaire avait été vendue à un sous-traitant de fabrication. Elle a en fait été vendue en 2020 à la société de placement immobilier Corum XL. La Presse regrette l'erreur.