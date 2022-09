Le chef de la direction d’Enbridge, Al Monaco, a estimé que Tri Global Energy améliorerait la plateforme renouvelable d’Enbridge et accélérerait la stratégie de croissance nord-américaine de l’entreprise.

PHOTO JIM MONE, THE ASSOCIATED PRESS

(Calgary) Enbridge a fait l’acquisition de Tri Global Energy (TGE), un développeur de projets d’énergie renouvelable aux États-Unis, en échange de 270 millions US en espèces et de la prise en charge de sa dette.

La Presse Canadienne

La société a précisé jeudi qu’elle paierait également jusqu’à 50 millions supplémentaires en fonction de l’exécution réussie du portefeuille de projets de TGE.

Enbridge a souligné que TGE était le troisième plus grand développeur éolien terrestre aux États-Unis, avec un portefeuille de développement de projets éoliens et solaires représentant plus de sept gigawatts de capacité de production d’énergie renouvelable.

Le chef de la direction d’Enbridge, Al Monaco, a estimé que TGE améliorerait la plateforme renouvelable d’Enbridge et accélérerait la stratégie de croissance nord-américaine de l’entreprise.

« L’important pipeline de développement de TGE, associé à nos capacités renouvelables et aux occasions d’auto-alimentation existantes, fait de cette opération un investissement véritablement synergique qui nous positionne mieux pour nous développer de manière organique, avec des rendements boursiers attrayants », a affirmé M. Monaco dans un communiqué.

La société a précisé que l’équipe de développement de TGE resterait en place, assurant la continuité des activités de développement en cours.

Le portefeuille de développement de TGE comprend 3,9 gigawatts de projets de production d’énergie renouvelable qu’il a précédemment vendus à des opérateurs, qui généreront des frais de développement et une augmentation des flux de trésorerie distribuables par action au cours de la première année suivant l’acquisition.

Enbridge a ajouté que l’équipe TGE avait développé et monétisé plus de six gigawatts de projets d’énergie renouvelable à grande échelle depuis sa création en 2009.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : ENB)