Canada Goose

Des primes pour les employés rapides

Près de 15 % des vêtements des collections hiver 2022 et printemps 2023 signés Canada Goose sont produits au Québec. Alors que l’entreprise commencera d’ici deux jours la conception de sa nouvelle collection pour femmes dans ses usines de Montréal et de Boisbriand, près de 300 postes sont toujours vacants. Et pour attirer les employés, on mise sur un bel environnement et sur des primes à la productivité : plus ils sont rapides dans les étapes de fabrication de manteaux, plus généreuse est la paye.