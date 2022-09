La mine située à l’extérieur de La Corne, exploitée par Sayona Mining, une société australienne, illustre les nombreux obstacles qui doivent être surmontés pour produire et traiter les matériaux nécessaires pour sevrer les automobiles des combustibles fossiles.

PHOTO BRENDAN GEORGE KO, THE NEW YORK TIMES

À quelque 500 km au nord-ouest de Montréal, au milieu d’une vaste forêt de pins, se trouve une fosse minière aux parois de roche tachetée. Cette fosse a changé de mains à plusieurs reprises et s’est retrouvée en faillite, mais elle pourrait maintenant contribuer à déterminer l’avenir des véhicules électriques.

Jack Ewing The New York Times

La mine contient du lithium, ingrédient indispensable aux batteries des voitures électriques, dont l’offre est limitée. Si elle ouvre comme prévu au début de l’année prochaine, elle sera la deuxième source nord-américaine de ce métal, ce qui permet d’espérer que les matières premières dont on a tant besoin pourront être extraites et raffinées à proximité des usines automobiles canadiennes, américaines et mexicaines, conformément aux politiques de l’administration Biden qui visent à briser la domination de la Chine sur la chaîne d’approvisionnement des batteries.

Le fait de disposer d’un plus grand nombre de mines contribuera également à contenir le prix du lithium, qui a quintuplé depuis le milieu de l’année 2021, poussant le coût des véhicules électriques à un niveau si élevé qu’il est hors de portée pour de nombreux conducteurs. La nouvelle voiture électrique moyenne aux États-Unis coûte environ 66 000 $ US, soit quelques milliers de dollars de moins que le revenu médian des ménages l’année dernière.

Mais la mine située à l’extérieur de La Corne, exploitée par Sayona Mining, une société australienne, illustre également les nombreux obstacles qui doivent être surmontés pour produire et traiter les matériaux nécessaires pour sevrer les automobiles des combustibles fossiles. La mine a eu plusieurs propriétaires, et certains d’entre eux ont déposé le bilan. Certains analystes et investisseurs préviennent que de nombreuses mines en cours de développement ne seront peut-être jamais viables.

Des dizaines de mines de lithium sont à divers stades de développement au Canada et aux États-Unis. Le Canada s’est donné pour mission de devenir une source majeure de matières premières et de composants pour les véhicules électriques.

Mais la plupart de ces projets sont à des années-lumière de la production. Même s’ils parviennent à réunir les milliards de dollars nécessaires pour se lancer, rien ne garantit qu’ils produiront suffisamment de lithium pour répondre aux besoins du continent.

Elon Musk, PDG de Tesla, a déclaré en juillet que le fait d’être un fournisseur de lithium était une « autorisation d’imprimer de l’argent ». Mais c’est aussi une activité risquée et volatile. Le minerai enfoui profondément dans la terre peut avoir des concentrations insuffisantes de lithium pour être rentable. L’opposition des groupes de défense de l’environnement ou des habitants des environs peut retarder ou tuer les projets.

Les mines sont généralement situées dans des endroits éloignés. Selon les normes de l’industrie, la mine de Sayona, qui se trouve au bout d’une route de gravier de 20 kilomètres, est juste au coin de la rue. De nombreux autres projets sont beaucoup plus inaccessibles.

Battage médiatique exagéré ?

Après que le prix du lithium a chuté de moitié entre 2017 et 2020, le précédent propriétaire de la mine, le fabricant chinois de batteries CATL, a arrêté les activités et a demandé à se mettre à l’abri des créanciers pour la filiale qui possédait la propriété. Sayona, en collaboration avec Piedmont Lithium, une société d’extraction et de traitement du lithium située à Belmont, en Caroline du Nord, a racheté l’exploitation l’année dernière.

Certains investisseurs pensent que le battage médiatique autour du lithium est exagéré et ont parié contre les sociétés minières. Ils estiment que certaines d’entre elles n’ont pas l’expertise nécessaire pour faire exploser le minerai, l’extraire de la terre et séparer le lithium de la roche environnante. Les projets de lithium souffrent souvent de retards et de dépassements de coûts.

Le risque se reflète dans les fluctuations des actions de Sayona négociées sur l’Australian Securities Exchange de Sydney. Elles ont atteint un sommet à 36 $ australiens (32 $ canadiens) en avril, ont plongé à 13 $ australiens en juin et se sont récemment négociées à environ 28 $ australiens.

Ceux d’entre nous qui sont dans l’industrie sont assez sûrs que le lithium sera en pénurie pour la prochaine décennie. Keith Phillips, PDG de Piedmont Lithium, qui possède 25 % du projet québécois de Sayona

M. Philipps a ajouté : « D’autres adoptent un point de vue contraire. »

Pour de nombreuses personnes au sein du gouvernement et de l’industrie automobile, la principale préoccupation est de savoir s’il y aura suffisamment de lithium pour répondre à la montée en flèche de la demande de véhicules électriques.

La loi sur la réduction de l’inflation, que le président Joe Biden a signée en août, a fait monter les enchères pour l’industrie automobile. Pour profiter de plusieurs incitations et subventions prévues par la loi, qui vont aux acheteurs et aux constructeurs automobiles et représentent un total de 10 000 $ ou plus par véhicule électrique, les fabricants de batteries doivent utiliser des matières premières provenant d’Amérique du Nord ou d’un pays avec lequel les États-Unis ont conclu un accord commercial.

Le monde aura également besoin de plus de raffineries, c’est-à-dire d’usines où le lithium brut est transformé en une forme concentrée du métal qui entre dans les batteries. Le lithium est majoritairement traité en Chine, et Piedmont et d’autres entreprises prévoient de construire des raffineries aux États-Unis. Mais le traitement du lithium nécessite une expertise qui est rare, a déclaré Eric Norris, président du lithium chez Albemarle, une société d’exploitation minière et de traitement à Charlotte, en Caroline du Nord.

Extraction difficile

Le lithium est le métal le plus léger connu, et sa capacité à stocker l’énergie le rend intéressant pour les batteries. Mais les gisements de lithium sont intégrés dans d’autres métaux et minéraux. C’est pourquoi l’extraction du lithium peut être incroyablement difficile.

L’industrie minière « n’a pas affiné sa capacité, d’une manière générale, à construire une capacité de conversion de manière répétée et cohérente », a déclaré M. Norris, notant que même son entreprise, qui a une grande expérience, a subi des retards dans la construction d’usines de traitement.

L’une des premières choses que Sayona a dû faire lorsqu’elle a repris la mine de La Corne a été de pomper l’eau qui avait rempli la fosse, exposant des murs en terrasses de pierres sombres et pâles provenant d’excavations précédentes. Les roches plus claires contiennent du lithium.

Après avoir été dégagée à l’explosif et concassée, la roche est traitée en plusieurs étapes pour en retirer les déchets. À quelques kilomètres de la mine, dans un grand bâtiment aux murs de métal bleu ondulé, un scanner laser utilise des jets d’air comprimé pour séparer le minerai de lithium de couleur claire. Le minerai est ensuite raffiné dans des cuves remplies de détergent et d’eau, où le lithium flotte à la surface et est éliminé par écumage.

Le produit final ressemble à du sable blanc fin, mais il ne contient toujours qu’environ 6 % de lithium. Le reste comprend de l’aluminium, du silicium et d’autres substances. Le matériau est envoyé dans des raffineries, la plupart en Chine, pour être purifié davantage.

Cet article a été initialement publié dans The New York Times.