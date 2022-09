À partir de son ouverture, prévue au début de 2024, le nouveau centre permettra d’expédier 20 millions d’articles par an aux clients locaux. Il desservira majoritairement le Québec et les provinces de l’Atlantique.

PHOTO CHARLES KRUPA, ASSOCIATED PRESS

(Montréal) Walmart Canada investira 100 millions pour construire son premier centre de traitement des commandes au Québec à Vaudreuil-Dorion.

La Presse Canadienne

À partir de son ouverture, prévue au début de 2024, le nouveau centre permettra d’expédier 20 millions d’articles par an aux clients locaux. Il desservira majoritairement le Québec et les provinces de l’Atlantique.

L’entreprise estime que 500 000 articles pourront être entreposés dans ce nouveau bâtiment de plus de 44 000 mètres carrés. Environ 225 personnes seront embauchées pour travailler dans ce nouveau centre, en plus d’autres emplois créés dans les secteurs de la construction et de l’ingénierie.

Walmart promet que son nouveau centre sera doté d’une « technologie logistique de pointe, qui permettra d’assurer la productivité tout en réduisant les efforts physiques grâce à des outils novateurs ».

« La technologie novatrice permettra d’accélérer le traitement des commandes. Le système d’exploitation à la fine pointe aidera les associés aux activités de stockage, de sélection et de tri des articles en utilisant des capacités de stockage intelligentes et flexibles pour traiter une grande quantité et variété d’articles », explique l’entreprise dans un communiqué publié mardi.

Walmart consacrera aussi 330 millions cette année pour rénover 80 succursales, dont 17 au Québec. L’entreprise exploite 71 succursales et emploie plus de 14 500 associés au Québec.