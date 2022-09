« Il n’y a rien de ce qui s’est passé cette semaine qu’on n’attendait pas. On l’avait anticipé », soutient Nadine Renaud-Tinker, présidente de la Banque Royale pour le Québec, en parlant des réactions mitigées à l’affichage du logo RBC sur le maillot du CH.

Richard Dufour La Presse

« C’est normal, dit-elle. On touche au Canadien. On touche au jersey. On touche à une équipe de renommée mondiale. On est les premiers à le faire. Ils sont les premiers à le faire. C’est gros. C’est audacieux. »

Elle précise qu’on peut parler d’une évolution autant qu’on veut et des changements dans l’industrie, « mais si on parle du Canadien, c’est certain qu’il y aura une réaction. On s’y attendait, mais ça en vaut tellement plus la peine que ce bruit-là ».

Les joueurs du Canadien joueront cette saison avec un chandail exhibant le logo de la Banque Royale, mais uniquement lors des matchs à domicile.

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Nadine Renaud-Tinker, présidente de la Banque Royale pour le Québec

Ce logo aurait pu être porté sur l’épaule droite ou l’épaule gauche. « On s’est dit que la meilleure place pour le mettre était à l’avant du côté droit », explique Nadine Renaud-Tinker.

Le partenariat est d’une durée initiale de cinq ans, mais l’objectif de la banque est d’en faire une entente à « long terme ».

La valeur de l’accord n’a pas été dévoilée, mais elle est estimée à environ 10 millions par année, selon nos informations.

En 2002, Bell avait accepté de payer 100 millions pour donner son nom à l’amphithéâtre de l’équipe pour 20 ans. Et cette somme incluait 40 millions que Bell avait précédemment accepté de payer pour commanditer l’équipe.

Se différencier

La Banque Royale génère 10 % de ses revenus au Québec et la plus grosse institution financière au pays souhaitait investir davantage dans la province pour continuer à y faire sentir sa présence et s’impliquer dans la communauté en se différenciant.

« On voulait quelque chose d’unique au Québec », dit Nadine Renaud-Tinker.

Le sport rallie les communautés et a un énorme impact sur la santé mentale des gens et sur leur bien-être. On a commencé à discuter avec le Canadien et on est parvenu à un engagement. Je le vois évidemment positivement parce qu’il y a une opportunité d’aider des gens à travers des fondations qu’on veut appuyer avec ce partenariat. Nadine Renaud-Tinker, présidente de la Banque Royale pour le Québec

« C’est certain qu’il y a un aspect financier pour le Canadien et la LNH, et un aspect branding pour RBC. Mais le don de 20 $ par chandail vendu qui ira à la Fondation des Canadiens pour l’enfance est important pour nous. Cette fondation encourage le sport et le hockey en venant en aide aux familles défavorisées. »

Mme Renaud-Tinker soutient que la banque se prépare aussi à s’engager auprès d’un organisme qui s’occupe de la santé mentale chez les jeunes de façon à impliquer des jeunes dans différentes activités, notamment lors de matchs du Canadien.

Le partenariat selon lequel le logo de RBC figurera sur les chandails des joueurs du Canadien a été annoncé lundi à l’occasion du tournoi de golf annuel de l’équipe.

La présidente du secteur divertissement au Groupe CH, France Margaret Bélanger, avait alors indiqué que l’organisation aurait beaucoup de mal à trouver une association plus appropriée que celle avec RBC.

L’association du CH avec l’institution bancaire a toutefois notamment été critiquée par Greenpeace. Cette organisation environnementale a souligné que la Royale est la banque canadienne qui contribue le plus aux changements climatiques en raison du financement accordé au secteur des énergies fossiles.

L’année dernière, la CIBC avait signé une entente avec le CH pour apposer son logo sur les casques des joueurs du Canadien.